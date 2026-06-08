رئيس وزراء أرمينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، فوز حزبه "العقد المدني" في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، أمس الأحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، مساء الأحد، تزامنا مع استمرار فرز الأصوات.

ووصف باشينيان الفوز في الاستحقاق الانتخابي بأنه "تاريخي"، مهديا إياه للشعب الأرميني.

وأكد عزمه على مواصلة سياسات التقارب مع أوروبا، وتطوير العلاقات مع روسيا.

ولم يذكر باشينيان أي تفاصيل حول نسبة الأصوات التي حصل عليه حزبه.

ووفقا لبيانات اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا، يبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد مليونين و485 ألفا و232 ناخبا.

وشهدت الانتخابات التي جرت عبر 2005 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، تنافس 18 قائمة مرشحين لدخول البرلمان البالغ عدد مقاعده 101.

وتُعد هذه الانتخابات أول استحقاق برلماني اعتيادي منذ عام 2017، بعد انتخابات مبكرة جرت عامي 2018 و2021.

وتبلغ العتبة الانتخابية لدخول البرلمان في أرمينيا 4 بالمئة بالنسبة للأحزاب، وترتفع إلى 10 بالمئة بالنسبة للائتلافات، ما دفع معظم الأحزاب إلى خوض الانتخابات بشكل منفرد.