الأوقاف: قوافل الرحمة والمواساة تهدف لترسيخ معاني الرحمة والتكافل للمرضى والمسنين

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، اليوم الاثنين، أن برنامج "قوافل الرحمة والمواساة" الذي أطلقته الوزارة يأتي ضمن الجهود المستمرة في نشر الفكر المستنير، وتعزيز القيم الإيمانية والإنسانية، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل والمواساة لدى المرضى والمسنين والأيتام.

وقال رسلان - في مداخلة لقناة (النيل) للأخبار: "إن وزارة الأوقاف تنهض بدورها المعني بتقديم القدوة قبل توجيه النصح والإرشاد للآخرين، من خلال القوافل التي تأتي تحت عنوان "الثقة بالله مفتاح نحو تفريج الكروب" لتقديم معاني الرفق واللين التي ينص عليها الدين الإسلامي والمطلوبة لاستقامة المجتمع".

وأضاف أن الوزارة تنفذ بهذه القوافل بصورة أسبوعية إلى المستشفيات ودور الرعاية ودور الأيتام كونها الفئات الأكثر احتياجا للدعم النفسي وإحياء فكرة الأمل في الله والحياة، من خلال كلمات دعوية ولقاءات توعوية يقدمها عدد من الأئمة والدعاة.

وأشار إلى أن دور وزارة الأوقاف الأصيل القائم على أساس ديني لا ينقص من دور قوافل الرحمة والمواساة لكنه يكمل جانب الدعم النفسي والمعنوي.

وأوضح أن الوزارة تقييم أداء عمل القوافل في أثناء التنفيذ وتقييم الأثر بعد التنفيذ وتحرص على متابعة انطباعات الفئات المستهدفة من هذه الخدمة.

ولفت إلى أن الوزارة تتحمل تكاليف قوافل الرحمة بالكامل باعتبار هذا جزء من رد الجميل للمجتمع المصري.