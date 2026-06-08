أحمد هيكل: أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر للاقتصاد المصري منذ عام 2001

قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر للاقتصاد المصري منذ عام 2001، إذ تحولت وقتها مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى مستوردة.

جاء ذلك خلال النسخة الثامنة من مؤتمر "بورتفوليو ايچيبت 2026".

وأضاف هيكل: "استيراد الطاقة زاد الضغوط على الدولار وعجز الموازنة".

وأوضح أن أزمة الطاقة شكلت عبئًا كبيرًا على الميزان التجاري ودعم الوقود منذ ذلك الوقت، وأن مشكلة الطاقة أثرت على قيمة العملة المصرية على مدار أكثر من 25 عامًا.

وتابع هيكل: "الدولة تنفذ حلولًا استراتيجية لأزمة الطاقة على رأسها مشروع الضبعة النووي والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وهي جزء أساسي من حل الأزمة".

وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن ملف الطاقة كانت من أبرز التحديات التي تواجه الدولة.