وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا الوضع في لبنان وغزة

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو؛ في إطار التشاور المستمر بين البلدين الصديقين لتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبدالعاطي الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكدا دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، والحرص على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.