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ارتفع سعر صرف الدولار فى غالبية البنوك المحلية فى منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، بقيمة تصل إلى 46 قرشا، مقارنة بأسعارها فى نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى بقيمة 38 قرشا، ليسجل 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع منذ نهاية تعاملات الأمس.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك البركة بقيمة 40 قرشا، ليسجل 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول بقيمة 23 قرش، ليسجل 52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار اليوم فى بنك مصر بقيمة 39 قرشا، ليسجل 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل 51.78 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى 46 قرشا ليسجل 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع .

وسجل أعلى سعر للعملة الخضرا فى بنك أبوظبى الأول بسعر 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، وأقل سعر فى بنك الأمارات دبى بسعر 51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.