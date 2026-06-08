أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق، وذلك خلال كلمته عقب فوزه بانتخابات رئاسة النادي، في أبرز ما جاء بخطاب النصر الذي ألقاه أمام أعضاء النادي.

وعقب فوزه بانتخابات رئاسة ريال مدريد مساء أمس، قال فلورنتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان هذا يوماً عظيماً لريال مدريد، لقد فزنا في جميع اللجان الانتخابية، وأقصد هنا، بين جميع الفئات العمرية".

وأضاف: "سوف نستمر في العمل، ونواصل الفخر بملعب سانتياجو برنابيو، وبواحد من أفضل الفرق في العالم، وبواحد من أفضل المدربين في العالم وهو جوزيه مورينيو".

وأردف: "حصلنا على ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد، إنها نتيجة استثنائية، كان من الممكن أن تكون أفضل من ذلك، لأنهم ألغوا لنا ما يقرب من ألف صوت، وسنقوم بالطعن في هذا القرار، لأننا نؤمن أننا تصرفنا بشكل صحيح".

وتابع متحدثًا عن سير الانتخابات: "لقد قدمنا للعالم نموذجاً في الشفافية والتعايش. وبصفتي رئيساً لريال مدريد، أنا فخور بكم جميعاً، لقد عبر الأعضاء عن آرائهم بحرية لتحديد مستقبل النادي".

وخاطب بيريز جماهير ريال مدريد قائلاً: "لا يساوركم أي شك، ريال مدريد سيظل دائماً ملكاً لأعضائه، لقد أثبتم للعالم ما تعنيه المدريديستا".

واختتم تصريحاته بالقول: "أود أن أشكر كل من شارك في هذا اليوم الانتخابي، فقد أظهرنا نحن الأعضاء مسؤولية وحساً كبيراً بالواجب، لقد عملت من أجل الوحدة المؤسسية، ويجب أن نبقى متحدين".