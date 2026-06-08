سقوط شظايا صواريخ في بيت جالا غرب بيت لحم

سقطت شظايا صواريخ في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن شظايا صواريخ سقطت في حي كريمزان بمدينة بيت جالا، دون أن يبلغ عن إصابات.