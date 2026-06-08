 سقوط شظايا صواريخ في بيت جالا غرب بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط شظايا صواريخ في بيت جالا غرب بيت لحم

رام الله - أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 9:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 9:24 ص

سقطت شظايا صواريخ في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن شظايا صواريخ سقطت في حي كريمزان بمدينة بيت جالا، دون أن يبلغ عن إصابات.

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