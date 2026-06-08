الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن، قبل وقت قصير، غارات استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد.



وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن العملية نفذت ضد مواقع عسكرية إيرانية، على أن يتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا.

وجاء في البيان: "قبل وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران"، دون أن يحدد طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات. وتأتي هذه الضربات في ظل التصعيد المتبادل بين الجانبين عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، والذي قالت طهران إنه جاء ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما أمنيا للوضع بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وكبار قادة الجيش، وذلك عقب اتصال أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل التطورات الميدانية الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الواسع على إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، فإن ترامب يسعى لمنع أي رد إسرائيلي على إيران، معتبراً أن الضربات الأخيرة لم تسفر عن خسائر بشرية، ومؤكداً أن استمرار الردود المتبادلة سيطيل أمد الصراع. كما أشار ترامب إلى أن بلاده باتت "قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران"، مشدداً على ضرورة عدم تقويض هذا المسار، ومعلنا عزمه الاتصال بنتنياهو لطلب عدم الرد، في إطار مساعٍ أميركية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.