إسرائيل تقصف مجمعا للبتروكيماويات جنوب غربي إيران

- وكالة مهر الإيرانية قالت إن أضرارا لحقت بالمجمع جراء القصف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته الجوية قصفت مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران.

وقال الجيش، في بيان، إن "القوات الجوية ضربت بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران قبل وقت قصير"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن مجمع شركة كارون للبتروكيماويات تعرض لأضرار إثر قصف إسرائيلي بعدة قذائف.

ونقلت الوكالة عن ولي الله حياتي، نائب رئيس الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد) قوله، إن "شركة كارون للبتروكيماويات تعرضت لهجوم من العدو الصهيوني، وتضرر جزء من هذا المجمع الصناعي نتيجة إصابته بالقذائف".

وأضافت الوكالة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على المجمع الصناعي.