السفير الإسرائيلي في واشنطن يوضح طبيعة ما استهدفته الغارات على إيران ويحذر من توسيع رقعة المواجهة

كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن الغارات على ايران ركزت على مواقع عسكرية، محذرا من ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت إذا أقدم حزب الله على إطلاق النار، أو شن هجمات.





وشدد السفير ​يحيئيل ليتر​ على أن هذه المنشآت المستهدفة "لا علاقة لها بقطاع الطاقة"، في إشارة واضحة إلى محاولة تل أبيب تجنب التصعيد الاقتصادي العالمي أو الاستهداف المباشر لمصادر الدخل الإيرانية (النفط والغاز)، مما يعكس سعي إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية محدودة النطاق.

وأضاف السفير أن إسرائيل لن تتردد في استهداف "مراكز قيادة حزب الله في الضاحية" في حال تعرضها لأي هجوم، في محاولة لتوجيه رسالة ردع قاسية لمنع فتح جبهة ثانية أو توسيع رقعة المواجهة الحالية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية موجة من الغارات على أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، في حين أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن حالة التأهب القصوى على كافة الجبهات. بالتزامن، وجهت إسرائيل تهديدات صريحة لحزب الله، مؤكدة أنها ستستهدف مقرات قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت في حال انخراطه في المواجهة.