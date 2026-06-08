شي: العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة

قال شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الصين، اليوم الإثنين، إن العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تقف حاليا عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وتواجه فرصا تنموية جديدة، وتتحمل مهاما جديدة يفرضها العصر.

وأدلى شي بهذه التصريحات في مقال، موقع منه، نشر في صحيفة "رودونج سينمون"، الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية، قبيل زيارة الدولة التي يعتزم القيام بها إلى البلاد والمقررة يومي الإثنين والثلاثاء، وهي الأولى له منذ سبع سنوات.

ومع إشارته إلى أن الحفاظ على العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وتوطيدها وتطويرها كان دائما سياسة ثابتة للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية، قال شي إن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لتوجيه العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي، ومواكبة العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للعصر، وتحقيق تنمية أكبر لهذه العلاقة.

وقال شي إن الصين وكوريا الشمالية يتعين عليهما دعم بعضهما البعض في السير على مسارات اشتراكية تناسب الظروف الوطنية لكل منهما، وحماية الأمن السياسي لكلا الأمتين بحزم، ومواصلة توسيع التبادلات والتعاون بين الحزبين، وتعميق تبادل الخبرات والتعلم المتبادل بشأن إدارة الحزب والدولة.