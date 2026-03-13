بعثة الزمالك تصل إلى الكونغو لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دولة الكونغو برازافيل استعدادًا لخوض مواجهة فريق أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران الخاصة من القاهرة إلى الكونغو برازافيل ما يقرب من 7 ساعات.

وحرصت إيمان ياقوت، سفيرة مصر لدى دولة الكونغو برازافيل، وابتسام نجيب، قنصل مصر، على استقبال بعثة الزمالك والترحيب بهم فور وصولهم إلى المطار.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل على ستاد ألفونس ماسامبا في الكونغو برازافيل.