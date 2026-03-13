تحدثت الفنانة هبة السيسي عن تفاصيل تجربتها الشخصية مع مرض السرطان، قائلة إنها لم تصدق الخبر من طبيبها عند سماعه لأول مرة، وقالت: "قلت لا مش حقيقي… كنت مستنية التحليل يقول لا مش حقيقي"، مضيفة أن السرطان المرض الوحيد الذي لم تتخيل أنه سيصيبها، وأنها لا تزال تحاول تقبل الأمر، مؤكدة على إيمانها بأنه قضاء وقدر.

وأضافت عبر برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، أمس الخميس، أن هناك لحظات شعرت فيها بالقوة والقدرة على مواجهة المرض، لكنها لا تخلو من الحزن والوجع الطبيعي.

وتابعت أنها تأثرت بتفاعل الجمهور معها مؤخرًا والتضامن والمحة، حيث إنها أصبحت ملهمة لكثير من السيدات، مؤكدة أنها اختارت عدم ارتداء باروكة بهدف تشجيع النساء والفتيات مثلها على دعم الخجل من التجربة التي تمر بها بل تعيش هذه المرحلة وتتقبلها وتكون سعيدة.

وكشفت عن رحلتها مع الأورام التي اكتشفتها، لافتة إلى أنها خضعت لعملية جراحية كبيرة لإزالة 3 أورام، وقال الأطباء في البداية إنها لن تحتاج إلى علاج كيماوي، وإنما "راديو"، لكن التحاليل أظهرت بعد ذلك أن الغدة الليمفاوية كانت مصابة بالسرطان، ما جعل أخذ الكيماوي ضرورة حتمية.

وروت عن اللحظة الصعبة عندما بدأ شعرها يتساقط بعد جلسات الكيماوي، واصفة انهيارها العصبي الأول، وكيف قررت حلاقة شعرها بالكامل لتخفيف الضغط النفسي ومواجهة المرض بشجاعة: "خطوة أني شيلت شعري دي كانت اللحظة الفارقة… بصيت لنفسي في المراية واتقبلت الوضع"، مضيفة: "قلت أنا مش محتاجة أتجمل علشان الآخرين، طالما أنا مبسوطة بشكلي كده خلاص… وقررت أواجه الناس".

وكشفت الفنانة هبة السيسي عن سر حفاظها على رشاقتها رغم إنجابها 3 بنات، مؤكدة أن الرياضة والالتزام بنظام حياة صحي كانا العامل الأساسي في ذلك.

وقالت إنها بعد الإنجاب كانت تحرص على العودة لممارسة الرياضة سريعًا، موضحة: "نزلت ألعب رياضة بعد ما خلفت على طول، وباكل كل حاجة لكن بكميات قليلة".

وأضافت أنها تتجنب تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه، مشددة على أهمية عدم الاستسلام لزيادة الوزن بعد الإنجاب، قائلة إن بعض السيدات يتعاملن مع الأمر على أنه واقع لا يمكن تغييره، فتزداد أوزانهن تدريجيًا حتى تقل قدرتهن على التحكم في الأمر مرة أخرى.

وتحدثت عن دور بناتها في حياتها، مؤكدة أنهن مصدر قوتها ودعمها، خاصة خلال تجربتها الحالية مع مرض السرطان، قائلة: "بناتي حبايب روحي وبيصبروني على أي تجربة سيئة بمر بيها".

واسترجعت ذكرياتها مع والدتها الراحلة، موضحة أنها في بداية الأمومة لم تشعر بضغط المسئولية لأن والدتها كانت تتولى الكثير من الأمور، لكنها بعد وفاتها بدأت تدرك حجم الجهد الحقيقي في تربية الأطفال وإدارة المنزل.

وتابعت أن وفاة والدتها كانت بمثابة "كسرة ضهر" بالنسبة لها، لكنها في الوقت نفسه دفعتها للاعتماد على نفسها، قائلة إنها لم تكن في السابق تقوم بأعمال المنزل أو الطهي، لكنها تعلمت كل ذلك بعد رحيل والدتها، وأصبحت قادرة على إدارة بيتها وتربية بناتها.