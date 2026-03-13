 الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 4:08 م القاهرة
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 3:36 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 3:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

