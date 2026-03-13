ضبط سيدة تعدت بالضرب على ابنة زوجها في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى الفتيات من تعدي زوجة والدها عليها بالضرب بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها تبلغ من العمر 19 عاما، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبسؤالها أقرت بأنه بتاريخ 8 الجاري طلبت منها زوجة والدها، ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم، شراء بعض المستلزمات، وحال عودتها تعدت عليها وتسببت في إحداث إصابتها بسحجات متفرقة، وأنها دائمة التعدي عليها.

أمكن ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.