أحمد داود ينتهي من تصوير مسلسل «بابا وماما جيران»

احتفل الفنان أحمد داود بانتهاء تصوير مسلسله "بابا وماما جيران" مع أبطال وفريق عمل المسلسل، فجر اليوم.

مسلسل "بابا وماما جيران" بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم.

ومؤخرا، انطلق الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لأحمد داود، بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة.

ويقدم البرنامج في موسمه الجديد قصص نجاح ملهمة عن الصناعة المصرية في مختلف المجالات، من بينها مصانع السيارات والجلود والأجهزة الكهربائية والتمور وغيرها، وهو من إنتاج ميديا هب.

كما انتهى أحمد داود مؤخرا من تصوير فيلمي "الكراش" و"إذما"، في انتظار طرحهما خلال عام 2026.

فيلم "الكراش" بطولة أحمد داود، وباسم سمرة، وميرنا جميل، وشيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

أما فيلم "إذما"، فهو من بطولة أحمد داود أمام سلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي، ومن إنتاج "ذا بروديسرز" لهاني أسامة.