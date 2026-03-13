قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الرحمة تمثل رقة في القلب وحساسية في الشعور وإرهافًا في الضمير، يستهدف الرأفة بالآخرين والشعور بألمهم، مضيفًا أن هذه الرحمة هي التي تجلب رحمات الله للعبد، كما جاء في الحديث النبوي: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وتابع "عياد" عبر برنامج "اسأل المفتي مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد، أن غياب الرحمة عن الإنسان دلالة على شقائه، مستشهدًا بقول النبي: “لا تنزع الرحمة إلا من شقي”، وأن الشقي في النار كما أشار القرآن إلى هذا المعنى.

وأكد أن صلة الأرحام ليست منّة أو إحسانًا بل فريضة واجبة، مستشهدًا بقوله تعالى: “فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم”، مضيفًا أن قطع الرحم يمنع نزول الرحمة والبركة في حياة .

وأشار إلى قول النبي عن الله تعالى: “أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم ةًت من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعتَه”، لافتًا إلى تراجع صلة الرحم في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الحديثة مثل الرسائل النصية أحدثت انفصالًا بين الحق والواجب.

وأردف أن صلة الرحم تبسط رزق الإنسان ودليل على الإيمان في الحياة، مستشهداً بقول النبي: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”، مضيفًا: "الواصل للرحم دليل على أنه محب لوالديه وهذا من باب الاحسان إليهما".