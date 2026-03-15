بابا الفاتيكان يوجه نداء عاجلا لوقف الحرب في الشرق الأوسط

وجّه البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، نداءً إنسانيًا عاجلًا، لوقف العنف في الشرق الأوسط، داعيًا إلى إحياء مسارات الحوار، من أجل إنهاء معاناة الشعوب المتضررة من الحرب، حيث جاء ذلك اليوم، بساحة القديس بطرس.

وأشار إلى أن شعوب المنطقة تعيش منذ أسبوعين تحت وطأة عنف الحرب، حيث سقط آلاف الضحايا الأبرياء، واضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم، في ظل الهجمات التي طالت المدارس، والمستشفيات، والتجمعات السكنية.

وجدّد بابا الكنيسة الكاثوليكية قربه الروحي، وصلاته مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في هذه الأحداث المأساوية.

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع في لبنان، وأمله في أن تسلك الأطراف المعنية طريق الحوار، بما يساعد السلطات على إيجاد حلول مستدامة للأزمة الراهنة، خدمةً للخير العام لجميع اللبنانيين.

وفي ختام ندائه، توجّه باسم مسيحيي الشرق الأوسط، وباسم كل إنسان ذي إرادة صالحة إلى المسئولين عن الصراع، قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار! أعيدوا فتح مسارات الحوار!"، مؤكدًا أن العنف لن يقود أبدًا إلى العدالة، أو الاستقرار، أو السلام الذي تتطلع إليه الشعوب.