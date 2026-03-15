الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع مهمة أسبيدس البحرية لتشمل مضيق هرمز

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث إمكانية توسيع نطاق المهمة البحرية الأوروبية مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أوروبي أن النقاش قد يشمل أيضا احتمال إطلاق مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للسفن في المنطقة.

وبحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية، كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة "أسبيدس" الدفاعية في 19 فبراير 2024 بهدف حماية السفن التجارية وتأمين حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والمناطق المحيطة، ضمن جهود أوروبية للتعامل مع المخاطر الأمنية التي تهدد حركة التجارة العالمية عبر هذه الممرات الحيوية.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا لن ترسل سفنا حربية إلى مضيق هرمز في الوقت الراهن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، أمس السبت، عددا من الدول إلى إرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين المضيق.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال" أن دولا عدة سترسل سفنا حربية بالتعاون مع الولايات المتحدة لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا.

وأضاف أنه يأمل أن تبادر دول مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة حتى لا يبقى المضيق مهددا.

وأكد ترامب لاحقا أن الدول التي تعتمد على النفط المار عبر مضيق هرمز يجب أن تتحمل مسئولية حماية هذا الممر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم "مساعدة كبيرة" في هذا الإطار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسببت فيه الضربات الإيرانية بتوقف شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، أن البحرية الأمريكية ستبدأ قريبا مرافقة ناقلات النفط لعبور المضيق، ملوحا باستهداف منشآت نفطية إيرانية إذا استمرت إيران في عرقلة حركة الملاحة.



