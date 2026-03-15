11 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة بينهم عائلة كاملة

أسفرت هجمات إسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 11 شخصا، بينهم زوجان وطفلهما، وإصابة آخرين اليوم الأحد، بحسب عاملين في المجال الطبي وشهود في الأراضي الفلسطينية.

وبعد مرور 5 أشهر على وقف إطلاق نار هش ومتكرر الانتهاك بين إسرائيل وحركة حماس، أدت ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة إلى مقتل زوجين وطفلهما، وفقا للعاملين في مستشفى العودة.

وفي الوقت نفسه، استشهد 8 من عناصر الشرطة، بينهم قائد شرطة، قرب مدخل بلدة الزوايدة، أيضا في وسط القطاع، عندما استهدفت طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية مركبة للشرطة بصاروخ، بحسب شهود محليين.

وقال عاملون في المستشفى إن بعض القتلى تمزقت أجسادهم جراء الانفجار، فيما أصيب عدد من المارة بجروح متفاوتة.

كما أفادت وزارة الداخلية في غزة بوقوع الهجوم. من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في التقارير.

ووفقا لوزارة الصحة، استشهد مئات الأشخاص في ضربات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار.