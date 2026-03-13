حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول جهود الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية

نظم حزب حماة الوطن، حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، في إطار الحرص على تعزيز الحوار الوطني، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

جاء ذلك بحضور المستشار فارس سعد، وكيل المجلس، المستشار أحمد الغنام، الأمين العام للمجلس، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، النائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين الصندوق، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، والنائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والعميد طارق العكاري، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق.



وحضر الاحتفالية نخبة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، بينهم اللواء أيمن عبد المحسن، اللواء محمد عبد المنعم حسن، اللواء أسامة محمود كبير، اللواء وائل ربيع، واللواء إبراهيم عثمان.

وشهدت الاحتفالية جلسة نقاشية موسعة تناولت تطورات الصراع الأمريكي - الإسرائيلي ضد إيران، وانعكاساته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراته على استقرار الإقليم، إلى جانب مناقشة تداعيات هذه التوترات على الداخل المصري في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

كما ناقش المشاركون تأثير الأزمات الدولية على سلاسل الإمداد العالمية، وملف الأمن الغذائي، وسبل تعزيز قدرات الدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل على دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الحضور، أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف الداخلي، والوعي بحجم التحديات التي تواجه المنطقة، مشددين على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمتلك رؤية استراتيجية واضحة للحفاظ على استقرار الوطن وصون مقدراته.

واختتم اللقاء بحوار موسع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب حماة الوطن والخبراء الاستراتيجيين، حيث تم طرح عدد من الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات المختلفة، وتعزيز مسار التنمية والاستقرار بما يحقق مصالح الشعب المصري ويحافظ على أمنه القومي.

وعلى هامش حفل سحور الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، تم تكريم عدداً من زوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد.