تحدث الفنان أحمد رمزي بطل مسلسل "فخر الدلتا"، عن تجربته في هذا العمل، قائلًا: "أول تجربة كبيرة شوية وبتجرب فيها نفسك واجتهدنا فيها وربنا كرمنا".

وقال في تصريحات على برنامج "الإبداع في مصر"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه بذل جهده استعدادًا للمشاركة في العمل، معبرًا عن سعادته بشخصيته فيه، قائلًا: "كنت مبسوط إن فيها كل حاجة فيها كوميديا وفيها تراجيديا وفيها كل الحالات يعني".

ولفت إلى أنه استعد لدوره باستعانته بغيث محمد مدرب التمثيل، ومحمود البنا مصحح اللهجة، بجانب المخرج، قائلًا: "اشتغلنا كلنا على الدور".

وأضاف أن فريق العمل بدأ الاستعداد للمسلسل منذ يوليو 2025، مشيرًا إلى أن المسلسل قصة المؤلف عبد الرحمن جاويش، وأنه عرضها على المنتج مصطفى العوضي ليعحب بها، ويبدأوا العمل عليها.

وفي سياق متّصل، أكد رمزي أنه درس التمثيل، معبرًا عن سعادته بهذه التجربة، مؤكدًا على التزامه واجتهاده في أعماله، قائلًا: "بحب الالتزام جدًا وبحب اجتهد في شغلي ومكسلش وأبقى مواعيدي منظمة".

وأشار إلى امتداد ساعات التصوير وإصابته بالمرض أحيانًا، هي من أصعب فترات التصوير نظرًا لحاجته للتركيز المطلق رغم أنه مرهق بدنيًا، قائلًا: "لو تعبت، كذا مرة جالي برد بتبقى أصعب حاجة إن أنا محتاج دائمًا أكون مركز في الشغل وفي نفس الوقت أنا مرهق جدًا بدنيًا".

وأوضح أنه تدرب يوميًا على جميع مشاهده مع غيث محمد مُدرب التمثيل، قبل بدء التصوير، وأثناءه مع محمود البنا مصحح اللهجة، مضيفًا: "بنشتغل مع بعض على المشاهد واشتغلنا قبل التصوير مع بعض إن إزاي تبقى لكنته كفلاح، بدون أفورة".

وفي ذات السياق، قال رمزي إنه واجه صعوبة أثناء تصوير مشاهده الأولى، مضيفًا: "أول مشاهد ليا صورتها كان فيها صعوبة أكثر في الموضوع، وكان ساعات حاجات بتفلت فبنرجع نعيدها".

وأكد: "أنا عايز دايمًا الناس مبسوطة سواء بعمل محتوى أو بغني أو بمثل على التلفزيون أو على منصة أيا كان أنا بعمل أيه، أنا عايز دائمًا الناس مبسوطة إن شاء الله".

وكشف عن رغبته في تقديم مختلف الأعمال في مواضيع متنوعة، قائلًا: "أي موضوع كويس أحب أعمله جدًا وطبعًا هجتهد أني أدور على حاجات كويسة وتتعمل في أحسن صورة".