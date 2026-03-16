كشف الفنان أحمد رمزي بطل مسلسل "فخر الدلتا"، عن بعض كواليس العمل، قائلًا: "الكواليس كلها دمها خفيف وكانت هناك راحة في موقع التصوير".

ولفت في تصريحات على برنامج "الإبداع في مصر"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى انتشار عدوى الضحك في موقع التصوير، قائلًا: "كنا ساعات بنضحك ولمّا بيفلت منك ضحك معين بتلاقي نفسك مش عارف تقول كلمتين على بعض".

وتابع: "بعض المشاهد كنا نقعد 10 دقائق ساكتين لحد ما نفصل ضحك خالص ونرجع نستكمل".

وقال إن بعض هذه المواقف حدثت أثناء تصوير مشاهد السطح، مضيفًا: "معظم مشاهد السطح بصراحة كنت مبسوط فيها وساعات بنضحك فيها كثير ونضطر نعيد تصوير".

وتحدث عن الرسائل التي يسعى لتقديمها من خلال العمل، وعلى رأسها إسعاد الجماهير بالإضافة لاتخاذ تجربته كعامل تحفيز وزيادة للطموح عن آخرين، قائلًا: "أهم حاجة الناس تنبسط أيا كان".

وفي سياق آخر، أشار رمزي أنه يتمنى العمل مع مختلف الفنانين، مضيفًا: "نفسي الفترة الجاية يبقى عندي طاقة للتمثيل مع كل الناس، بس مفيش حد بعينه".

وأوضح أنه يسعى لتأسيس طريقته في مجال الفن ليقلدها آخرون، قائلًا: "أنا عايز يبقى ليَ طريقتي إن شاء الله، هي دي اللي يطلع حد يقلدها لو تمام".

وأكمل: "بحاول أكون زي الشاب العادي الموجود في أي حتة معرفش مع الوقت ممكن يبقى عندي طريقة مميزة".

وأكد أنه يُركز على تجاربه الناجحة ويسعى لتقديم الأفضل منها دائمًا، مضيفًا: "لو حاجة نجحت بحاول أركز فيها أكثر وإن اللي جاي يكون أحسن".

ونوّه إلى المجهود الكبير المبذول في التفكير والتحضير لهذه الأفكار، نظرًا لإنتاجها ذاتيًا، لافتًا إلى أنه لا يُحضر أي أعمال مسرحية حالية، متمنيًا المشاركة بها قريبًا.

وعلى صعيد آخر، تتطرق إلى كواليس العمل مع الفنانة تارا عبود، قائلًا: "مع تارا عبود الكواليس كلها لذيذة وهي عندها طاقة كبيرة وبتحب الشغل وبتجتهد جدًا".

وأشار إلى أنهم فكّروا سويًا في طرق تقديم المشاهد لتظهر بأفضل صورة للجماهير، مؤكدًا نجاحهم في تحقيق هدفهم.

وذكر أن "فخر الدلتا" هو التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج هادي بسيوني، قائلًا: "كنا دايمًا بنتكلم في كل حاجة وكان بيشرح لي هو عايز أيه من المشهد، وشايف المشهد إزاي".

وأكد أنه سعى لتنفيذ تعليمات المخرج، مضيفًا: "كان في بينا تواصل وإحنا صحاب والدنيا كانت حلوة جدًا".