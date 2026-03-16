الداخلية القطرية: الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة

قالت وزارة الداخلية القطرية، إنّ الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، مؤكدة أن هناك ضرورة قصوى إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وجددت الوزارة في بيان، التأكيد على أهمية عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوق بها.

وشددت أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج الشائعات أو يتعمد نشر معلومات مضللة، مؤكدةً أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار أولوية قصوى.

تنويه وزارة الداخلية بشأن أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوق بها.#الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) March 15, 2026



وتتعرض قطر لاعتداءات من قِبل إيران، في حين تعلن وزارة الدفاع في البلاد أنها تتمكن من اعتراض هذه الهجمات.

وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.