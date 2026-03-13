 ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان تداعيات التصعيد العسكري على أمن المنطقة والعالم - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 6:33 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 5:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 5:49 ص

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في جدة مساء الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم .

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، التقى في جدة مساء الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وأضافت"واس" ان الجانبين السعودي والباكستاني بحثا " تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه".

وقال مكتب رئيس وزراء باكستان، إن رئيس الوزراء شريف أكد أثناء لقائه بولي العهد السعودي الدعم الكامل للسعودية.


