لاريجاني: فريق إبستين يخطط لافتعال حادثة مشابهة لهجمات 11 سبتمبر واتهام إيران بها

قال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأحد، إن ثمة مزاعم تشير إلى تدبير مؤامرة لافتعال حادثة مشابهة لهجمات 11 سبتمبر 2001 واتهام إيران بها.

وأضاف لاريجاني، في منشور عبر منصة "إكس": "سمعت أن من تبقى من فريق إبستين قد خططوا لمؤامرة افتعال حادثة مشابهة لأحداث 11 سبتمبر واتهام إيران بها"، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف: "إيران تعارض أساساً مثل هذه المخططات الإرهابية وليس لديها حرب مع الشعب الأمريكي".

وقال لاريجاني: "إيران اليوم في حالة دفاع ضد العدوان الأمريكي (الإسرائيلي)"، مشدداً على أنه "دفاع قوي وحاسم لمعاقبة المعتدين".

وكرر لاربجاني في تدويناته التي تهاجم واشنطن خلال الفترة الأخيرة، الإشارة إلى رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا اتجار جنسي بقاصرات، وإلى الجزيرة التي كان يملكها، والتي ارتبط اسمها بفضيحة استغلال جنسي طالت شخصيات بارزة.

ويوم الجمعة، رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مقطع فيديو لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قال فيه إن "قيادة إيران ليست في وضع جيد".

وكتب لاريجاني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "يا سيد هيجسيث! لقد كان قادتنا ولا يزالون بين الناس.. ماذا عن قادتكم؟ إنهم في جزيرة إبستين!"، في إشارة إلى الجزيرة التي كان يملكها إبستين، والتي ارتبط اسمها بفضيحة استغلال جنسي طالت شخصيات عالمية بارزة.

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري منذ 28 فبراير الماضي، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران والتي أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني على خامنئي ومسئولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالدرونز باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلا عن استهداف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.