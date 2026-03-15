أعلنت وزارة التجارة الكمبودية في بيان لها، استمرار إغلاق أكثر من 400 مستودع ومحطة وقود في البلاد، بسبب تأخر وصول شحنات الوقود الجديدة، عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، اليوم الأحد، عن وزيرة التجارة، تشام نيمول، القول إن العمليات التي تتم في نحو 2000 من أصل 6300 مستودع ومحطة وقود بالمملكة، توقفت عن العمل في الأيام الأخيرة بسبب نقص الوقود.

وأكدت أنه في حال ثبوت قيام أي مستودع أو محطة وقود بتعليق عمليات البيع "عمدا"، لحجب الوقود أو بيعه في وقت لاحق بأسعار أعلى، فسيتم تغريمها أو سحب ترخيصها.

جدير بالذكر أنه منذ تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، ارتفع سعر البنزين العادي في كمبوديا بنسبة 35%، بينما ارتفع سعر الديزل بنسبة 66%، بحسب بيانات وزارة التجارة.