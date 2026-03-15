رئيس وزراء النرويج: الحرب مع إيران تتصاعد بلا خطة واضحة

نوه ‌رئيس الوزراء النرويجي يوناس ⁠جار ستوره، اليوم الأحد، أن «الحرب مع إيران تتصاعد بلا خطة واضحة».

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» إن الحرب الحالية مع ‌إيران ⁠تبدو أنها تتصاعد، مضيفا ⁠أن خطة الحملة ⁠العسكرية تبدو ⁠غامضة.

في المقابل، تسعى النرويج لاستغلال الحرب الأمريكية الإسرائيل على إيران لنيل موافقة الاتحاد الأوروبي على التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة القطبية الشمالية.

ومع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الرئيسي لإمدادات النفط والغاز، سارع سياسيون ورجال أعمال نروجيون إلى الضغط لإسقاط الحظر المُزمع فرضه.

وقبل اختتام المشاورات العامة للمفوضية الأوروبية، الاثنين المقبل، انتهزت النرويج كل الفرص للترويج لمزايا الحصول على إمدادات مستقرة في مجال الطاقة، حتى لو تطلب ذلك التنقيب في القطب الشمالي.

والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تتبنى مواقف متقاربة في العديد من القضايا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي -لم تذكر اسمه- في بروكسل حديثه عن «مساع للضغط يبذلها قطاع النفط النرويجي».

وأضاف: «أعتقد أنهم قلقون بشأن القيود المفروضة على استخراج النفط والغاز. بعبارة أخرى، يريدون التنقيب بكثافة».

وتغطي النرويج حوالي ثلث احتياجات أوروبا من الغاز، بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى انقطاع إمدادات الغاز الروسي. ولا تملك الدولة الاسكندنافية سوى حقلين للغاز شمال الدائرة القطبية الشمالية وهما سنوهفيت وآستا هانستين، في حين تشجع عمليات التنقيب.

وفي يناير، اقترحت الحكومة فتح 70 منطقة جديدة للتنقيب، أكثر من نصفها في مياه بحر بارنتس القطبية.

وتفيد الهيئة النرويجية للموارد البحرية بأن موارد النرويج غير المكتشفة تقدر بنحو 3.48 مليار متر مكعب من مكافئ النفط والغاز، يعتقد أن 60% منها موجود في بحر بارنتس.