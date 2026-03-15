واشنطن تتهم طهران بنشر ادعاءات كاذبة بشأن حاملة طائراتها أبراهام لينكولن

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، اليوم الأحد، الحرس الثوري الإيراني، بنشر ادعاءات كاذبة بشأن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.

وكتبت سنتكوم على صفحتها باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أن الحرس الثوري ادعى "مجدداً" أنه "عطّل" السفينة الحربية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت سنتكوم: "لتوضيح الأمر: لا تزال مجموعة أبراهام لينكولن الضاربة تفرض سيطرتها الكاملة على المجال الجوي الإيراني انطلاقاً من البحر".

وبدأت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط قبيل اندلاع الصراع. وإلى جانب لينكولن، تعمل أيضاً في المنطقة حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر "يو إس إس جيرالد فورد".

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية على نطاق واسع بأن الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى الخليج، بما في ذلك ما يُعرف بمجموعة الاستعداد البرمائي، التي تضم ما يصل إلى 5000 من مشاة البحرية والبحارة.

ومن المتوقع أن تنضم السفينة الهجومية "يو إس إس تريبولي" إلى الأسطول الحالي.