تعطيل العمل بالبنوك من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026. حسب بيان للبنك المركزي

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي قد اصدر رقم (785) لسنة 2026، والذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات.