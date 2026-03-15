عراقجي: واشنطن طورت مسيرة شبيهة بـ«شاهد» وتستخدمها لضرب أهداف في دول عربية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الأمريكيين طوروا طائرة مسيرة مشابهة للمسيرة الإيرانية "شاهد"، لاستهداف أهداف في دول عربية، مشيرا إلى أن "الضربات التي تنفذها إيران تستهدف قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة".

وقال عراقجي: "طهران حصلت على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تطلقان أيضا هجمات من نقاط محددة باتجاه دول عربية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف عراقجي، أن "الأمريكيين طوروا طائرة مسيرة مشابهة للمسيرة الإيرانية "شاهد" تحمل اسم "لوكاس"، وتستخدم لاستهداف أهداف في دول عربية"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات قيد الدراسة.

وقال عراقجي، لوسائل إعلام عربية، إن "الاتصالات مستمرة مع دول الجوار، بما في ذلك قطر والسعودية وعُمان، وإن التواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب، مع تأكيد طهران استعدادها لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل".