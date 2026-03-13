ماكرون يعلن مقتل ضابط فرنسي في هجوم أربيل العراق: حرب إيران لا تبرر الهجمات ضد قواتنا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن كبير ضباط الصف أرنو فريون، من الكتيبة السابعة من صيادي جبال الألب، قُتل في سبيل فرنسا خلال الهجوم بمنطقة أربيل العراق.

وأعرب عبر حسابه بمنصة «X» عن كل المودة والتضامن من جانب الشعب الفرنسي لعائلته وإخوانه، لافتا إلى إصابة عدد من الجنود الفرنسيين في الهجوم ذاته.

وأكد أن فرنسا تقف إلى جانبهم، وإلى جانب عائلاتهم، مشددا أن الهجوم على القوات المشاركة في القتال ضد داعش منذ عام 2015 أمر غير مقبول.

وشدد أن وجودهم في العراق يندرج ضمن إطار مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات.

وأعلن محافظ أربيل، عن إصابة ستة عسكريين فرنسيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في منطقة «مالا كارا» بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، حيث تقع قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي مخصصة لتدريب أفراد وحدات البيشمركة الكردية.





L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026