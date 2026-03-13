الذهب يهبط 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 15 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- إلى 7475 جنيها، مقابل 7490 جنيها في نهاية التعاملات أمس.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6407 جنيهات، وهبط سعر الجرام 24 ليسجل 8543 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليصل 59800 جنيه، بدون احتساب المصنعية وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، صعد المعدن النفيس فوق 5100 دولار للأونصة، معوضا بعض خسائره بعد تراجع استمر يومين، وذلك مع استقرار الدولار الأمريكي وتذبذب أسعار النفط عقب أعلى إغلاق لها منذ أغسطس 2022.

وعلى أساس أسبوعي، كان الذهب متجها لتسجيل انخفاض بنحو 1%، وإذا تحقق ذلك فسيكون أول تراجع لأسبوعين متتاليين منذ نوفمبر.

وتوقف الزخم الصعودي منذ اندلاع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قبل نحو أسبوعين، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى حل.

وأدى الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى الضغط على شهية المستثمرين للمعدن النفيس، إذ حلت التداولات المتقلبة محل موجة الصعود الطويلة، بعدما باع المستثمرون المعدن لتغطية نداءات الهامش في أجزاء أخرى من محافظهم الاستثمارية.

ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعا بنحو 18% منذ بداية العام، كما حافظ إلى حد كبير على التداول فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن الاضطراب الحالي في أسواق النفط غير مسبوق، وذلك بعد يوم من اتفاق أعضائها على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، في أكبر عملية سحب من نوعها.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.8% إلى 5117.6 دولار للأونصة، كما صعدت الفضة 1.2% إلى 84.83 دولار، وارتفع كلٍ من: البلاتين والبلاديوم أيضا، فيما استقر مؤشر بلومبرج الفوري للدولار، لكنه لا يزال متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%.