أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدمر إيران تدميرا كاملا، منتقدا تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للحرب، واصفا الصحيفة بأنها فاشلة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، :"ندمر النظام الإرهابي الإيراني تدميرا كاملا، عسكريا واقتصاديا وبكل الوسائل الأخرى، ومع ذلك، لو قرأتم صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، لظننتم خطأ أننا لا ننتصر".

وأضاف: "انتهت البحرية الإيرانية، ولم يعد لسلاح الجو وجود، ويتم تدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار (الدرونز) وكل شيء آخر، وجرى محو قادتهم من على وجه الأرض".

وتابع: "لدينا قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودةووقت كافي، شاهدوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين اليوم".

وتابع: "لقد قتلوا الأبرياء في جميع أنحاء العالم لمدة 47 عاما، والآن بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أقتلهم. يا له من شرف عظيم أن أفعل ذلك!".

ومنذ 28 فبراير الماضي تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف دولا عربية وتقول إن الهدف ليست هذه الدول وإنما "قواعد ومصالح أمريكية فيها"، غير أن الهجمات تسببت بأضرار بمنشآت مدنية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبدأت طهران هذه الهجمات عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص منهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون إيرانيون.