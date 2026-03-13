يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلآ.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على بعض المناطق (السلوم – مطروح – سيوة)، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تكون متوسطة أحيانا مساء بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

كما متوقع نشاط رياح تتراوح سرعتها بين (35 إلى 50 ك متر في الساعة) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مسيره للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وبنسة 20% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 15

6 اكتوبر 26 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 25 15

وادى النطرون 24 15

كفر الشيخ 24 16

بلطيم 23 15

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 12

العريش 24 14

رفح 23 13

رأس سدر 22 13

نخل 25 07

كاترين 20 06

الطور 24 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 18 14

السلوم 16 10

سيوة 21 13

رأس غارب 24 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 27 16

حلايب 26 16

أبو رماد 29 15

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 30 15

جبل علبة 30 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 27 14

بني سويف 27 15

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 30 17

قنا 31 18

الأقصر 32 19

أسوان 34 20

الوادى الجديد 35 19

أبوسمبل 35 20