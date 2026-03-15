النمسا: مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم طعن وسط النمسا

شهدت مدينة لينز النمساوية يوم السبت، حادث طعن مروع إثر اعتداء بسكين استهدف اثنين من المارة، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح وصفتها الشرطة بالخطيرة.

وأكدت السلطات توقيف المشتبه به مباشرة بعد وقوع الهجوم، دون الكشف حتى اللحظة عن دوافعه.

وأشارت الشرطة إلى أنها ستنشر المزيد من المعلومات حول هوية الضحايا والمنفذ في وقت لاحق.

ومن جهتها، أوضحت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الفرق الأمنية تدرس جميع الفرضيات الممكنة.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "كرونين تسايتونج" المحلية عن مصادر غير مؤكدة قولها، إن المهاجم أطلق إهانات ضد المسلمين أثناء الحادث، كما أفاد شاهد عيان بأنه اعترض الطريق ما تسبب في عرقلة حركة المرور بشكل مؤقت.