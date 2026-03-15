العراق: المقاومة تنشر مشاهد لإطلاق مسيرات وصواريخ نحو أهداف أمريكية

قالت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ، أنها نفذت هجمات بالمسيرات باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة.

وأظهرت مشاهد تم نشرها فجر اليوم لتلك العمليات.

وشهدت مناطق متفرقة في العراق هجمات بالمسيرات الليلة الماضية وفجر اليوم، أبرزها قاعدة فكتوريا في محيط مطار بغداد واشتعال النيران فيها بحسب وسائل إعلام عراقية.

كما شهدت مدينتي أربيل والسليمانية كبرى مدن إقليم كردستان العراق الليلة الماضية وفجر اليوم هجمات بالمسيرات طالت القواعد العسكرية الأمريكية في مطار أربيل وقاعة حرير العسكرية وأكاديمية تدريب في القاعدة الأمريكية وهجمات استهدفت مقار الأحزاب الكردية الإيرانية في أربيل والسليمانية فضلا عن اشتعال النيران وسط أربيل بعد ضربة جوية بمسيرة.