فصيل شيعي مسلح يتبنى قصف مصالح أمريكية في كردستان العراق

أعلن فصيل سرايا أولياء الدم، أحد الفصائل الشيعية المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، عن تبنيه هجمات استهدفت مصالح أمريكية في كردستان العراق.

وذكر بيان لفصيل سرايا أولياء الدم وزع فجر اليوم، أنه إستهدف مصالح للعدو الأمريكي وعملائه شمالي العراق بالمسيرات.

وأكد البيان ، أن :" عملياتنا مستمرة بوتيرة متصاعده".

ودعا البيان الأهالي إلى" الابتعاد عن أماكن تواجد الاحتلال الأمريكي والعملاء الخونة".

وكانت مدينتي أربيل والسليمانية كبرى مدن إقليم كردستان العراق قد شهدت الليلة الماضية وفجر اليوم هجمات بالمسيرات طالت القواعد العسكرية الأمريكية وأكاديمية تدريب في القاعدة الأمريكية وهجمات استهدفت مقار الأحزاب الكردية الإيرانية في أربيل والسليمانية فضلا عن اشتعال النيران وسط أربيل بعد ضربة جوية بمسيرة.