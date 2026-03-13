هزّت سلسلة انفجارات قوية على فترات متقاربة طهران، اليوم الجمعة، وذلك في اليوم الـ14 من الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الانفجارات وقعت حوالى الساعة 10:00 (6:30 بتوقيت جرينتش)، فيما لم تُعرف المواقع المستهدفة على الفور.

وشوهدت عمودين من الدخان الأسود يتصاعدان فوق شرق المدينة وشمالا، رغم انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأمطار.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ للتو موجة واسعة النطاق من الضربات التي تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني في جميع أنحاء طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالتا "تسنيم" و"فارس" أن انفجارات دوّت خلال الليل في مناطق عدة من العاصمة الإيرانية. وأفادت "تسنيم" بأن أقوى الانفجارات وقعت في جنوب طهران.

وأشارت "فارس" إلى أن "شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن سكان المناطق (التي سمعت فيها الانفجارات) أبلغوا عن اهتزاز منازلهم. لم تُقدَّم تفاصيل أخرى حول حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة".