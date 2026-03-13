جيش الاحتلال يستهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه ‌استهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان، ووصفه بأنه ممر ⁠مركزي لعناصر جماعة حزب الله.

وذكر جيش الاحتلال أن الجماعة وضعت في الآونة الأخيرة منصات صواريخ بالقرب من الجسر واستخدمتها ‌لإطلاق ⁠قذائف نحو إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وهذه هي المرة الأولى على ما يبدو في ⁠المواجهات الحالية ضد حزب الله التي يعترف ⁠فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بنية ⁠تحتية مدنية.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 687 شخصا، بينهم 98 طفلا، جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى اليوم بلغ 687، بينهم 98 طفلا، و62 سيدة، و18 مسعفا"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب بإصابة 1774 شخصا، بينهم 304 أطفال، و328 سيدة، و45 مسعفا.

وكانت آخر إحصائية نشرتها الوزارة الأربعاء، تشير إلى مقتل 634 شخصا، وإصابة 1586، جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي 2 مارس، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير هجوما متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله" اللبناني موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.



