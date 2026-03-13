حبس متهم بقتل شاب بضربة في الرأس بمنطقة العمرانية

تباشر نيابة العمرانية التحقيقات، في واقعة مقتل شاب على يد آخر، بعد تلقيه ضربة على الرأس، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة العمرانية.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة لكشف ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط متوفي بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مددعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أن المتوفى يُدعى "محمد . أ" ويبلغ من العمر 27 عامًا، حيث تعرض لضربة قوية على الرأس أثناء المشاجرة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن الأمن من القبض على المتهم، وتم اتحاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.