شاي جيلجيوس ألكسندر يحطم رقم ويلت القياسي في فوز ثاندر

سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 35 نقطة محطما الرقم القياسي لدوري كرة السة الأمريكي للمحترفين في عدد المباريات المتتالية ​التي يسجل فيها لاعب 20 نقطة أو أكثر خلال لقاء ‌ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب للفوز 104-102 على بوسطن سيلتيكس أمس الخميس.

وسجل أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي 20 نقطة على الأقل للمباراة 127 تواليا في الموسم ​الاعتيادي ليتخطى رقم ويلت تشامبرلين الذي ظل صامدا 63 عاما.

وأحرز جمال موراي 39 نقطة وأضاف نيكولا يوكيتش ⁠31 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة وقدم 12 تمريرة حاسمة ليتعافى ​دنفر ناجتس من تأخره بفارق 20 نقطة ويفوز على سان أنطونيو سبيرز 136-131.

وسجل ​لوكا دونتشيتش 51 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة وأضاف أوستن ريفز 30 نقطة ليفوز لوس انجليس ليكرز 142-130 على شيكاجو بولز محققا الانتصار ​الرابع تواليا.

ومدد فينكس صنز سلسلة انتصاراته إلى أربع مباريات بالفوز 123-108 على ​إنديانا بيسرز بفضل 43 نقطة سجلها ديفين بوكر. وقاد دنكان روبنسون ديترويت بيستونز للفوز 131-109 على ‌فيلادلفيا ⁠سيفنتي سيكسرز بعدما سجل 19 نقطة.

وتوج جالين سوجس عرضا قويا سجل خلاله 28 نقطة بإحراز رمية ثلاثية عادلت النتيجة قبل 1:27 ثانية من نهاية الوقت الإضافي قبل أن يفوز فريقه أورلاندو ماجيك 136-131 على واشنطن ويزاردز.

وفاز ماجيك ​للمباراة السادسة تواليا.

وأحرز ​بيليه لارسون 28 ⁠نقطة في أعلى معدل له خلال مسيرته واستحوذ على ست كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه ليفوز ميامي ​هيت للمباراة السابعة على التوالي في أفضل سلسلة له ​هذا الموسم ⁠بعدما تفوق على ميلووكي باكس 112-105.

وسجل جالن جونسون 21 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود أتلانتا هوكس للفوز 108-97 على ⁠بروكلين ​نتس محققا الانتصار الثامن تواليا.

وسجل كريس ميدلتون ​22 نقطة من أصل 35 نقطة أحرزها خلال اللقاء في الربع الرابع ليقود دالاس مافريكس للفوز ​120-112 على ممفيس جريزليز لينهي مسلسلا من ثماني هزائم.