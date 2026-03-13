ترامب: مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، ‌الذي قتل والده الزعيم الأعلى السابق في اليوم الأول من الحرب، على قيد الحياة ولكنه "مصاب".

ولم ير الإيرانيون خامنئي منذ اختياره يوم الأحد الماضي زعيما أعلى للبلاد، وقرأ مذيع في التلفزيون ⁠أولى تعليقاته الصادرة عنه أمس الخميس.

وأضاف ترامب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز: "أرجح أنه (على قيد الحياة). أعتقد أنه مصاب". وأذاعت فوكس نيوز ‌تصريحاته ⁠في وقت متأخر من أمس الخميس.

ويوم الأربعاء، قال مسئول إيراني لوكالة رويترز إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله، وكان التلفزيون الرسمي قد قال إنه أصيب بجروح في الحرب.

وفي أول تعليقات لخامنئي، تعهد بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا فإنها ⁠تخاطر بأن تستهدفها إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات على إيران في 28 فبراير. وردت إيران بشن هجمات ⁠على إسرائيل ودول بالخليج تستضيف قواعد أمريكية.

وما زال قادة إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يظهرون ⁠التحدي متوعدين بمواصلة القتال مع اقتراب الحرب من دخول أسبوعها الثالث بعد أن أودت بحياة المئات وعصفت بالأسواق المالية.