الزمالك يختتم مرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة أوتوهو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد الفونس ماسامبا، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، بخوض تقسيمة فنية مطولة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وشهدت التقسيمة تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها خلال المباراة المقبلة، و حرص معتمد جمال المدير الفني على توجيه التعليمات للاعبين خلال هذه الفقرة، وتصحيح بعض الأمور الفنية داخل الملعب.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.