رويترز: سلطنة عمان توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار

أفاد مصدران مطلعان بأن ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء.
وذكر المصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين 1 و2 نتيجة هجوم يعتقد أنه بمسيرة.
ولم يتضح على الفور متى وقع الهجوم.
وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن رصد عدة ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة الميناء اليوم الجمعة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الميناء خارج ساعات العمل الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الأربعاء أن طهران استهدفت سفينة عسكرية أمريكية تضم "مركزا للقيادة والتحكم" أثناء اقترابها من المياه الإقليمية الإيرانية في خليج عُمان، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية.