 رويترز: سلطنة عمان توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز: سلطنة عمان توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار

رويترز
نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 9:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 9:07 ص

 أفاد مصدران مطلعان بأن ​ميناء الفحل في سلطنة ‌عمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب ​من أرصفة لعوامات ​الإرساء.
وذكر المصدران أن الانفجار وقع ⁠بين الرصيفين 1 و2 ​نتيجة هجوم يعتقد أنه ​بمسيرة.

ولم يتضح على الفور متى وقع الهجوم.
وأظهرت بيانات شحن من ​مجموعة بورصات لندن رصد ​عدة ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة ‌الميناء ⁠اليوم الجمعة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الميناء خارج ساعات العمل ​الرسمية.

وذكرت ​وسائل ⁠إعلام إيرانية رسمية يوم الأربعاء أن ​طهران استهدفت سفينة عسكرية ​أمريكية ⁠تضم "مركزا للقيادة والتحكم" أثناء اقترابها من المياه الإقليمية ⁠الإيرانية ​في خليج عُمان، ​وهو ما نفته القيادة المركزية ​الأمريكية.


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