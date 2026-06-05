رويترز: سلطنة عمان توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار

أفاد مصدران مطلعان بأن ​ميناء الفحل في سلطنة ‌عمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب ​من أرصفة لعوامات ​الإرساء.

وذكر المصدران أن الانفجار وقع ⁠بين الرصيفين 1 و2 ​نتيجة هجوم يعتقد أنه ​بمسيرة.

ولم يتضح على الفور متى وقع الهجوم.

وأظهرت بيانات شحن من ​مجموعة بورصات لندن رصد ​عدة ناقلات نفط عملاقة راسية قبالة ‌الميناء ⁠اليوم الجمعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الميناء خارج ساعات العمل ​الرسمية.



وذكرت ​وسائل ⁠إعلام إيرانية رسمية يوم الأربعاء أن ​طهران استهدفت سفينة عسكرية ​أمريكية ⁠تضم "مركزا للقيادة والتحكم" أثناء اقترابها من المياه الإقليمية ⁠الإيرانية ​في خليج عُمان، ​وهو ما نفته القيادة المركزية ​الأمريكية.