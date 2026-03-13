ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ التركية. وأدت الهزة إلى خروج بعض السكان إلى الشوارع، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" أن الزلزال بلغت قوته 5ر5 درجة ووقع مركزه في مدينة نيكسار بمحافظة توكات، على عمق 4ر6 كيلومترات، عند الساعة 0335 صباحا. وأكدت الوكالة أن الهزة شعر بها سكان عدة محافظات، مضيفة أنه "لم ترد أي تطورات سلبية".

ورغم ذلك، شوهد العديد من السكان ينتظرون في سياراتهم أو في الشوارع رغم البرد، خشية العودة إلى منازلهم، وفقا لما نقلته قناة هابرترك الإخبارية.

وتقع تركيا على خطوط صدع رئيسية، ما يجعلها معرضة للزلازل بشكل متكرر. ففي عام 2023، أدى زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة إلى مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا وتدمير أو إتلاف مئات الآلاف من المباني في 11 محافظة جنوبية وجنوب شرقية، بينما قتل نحو 6 آلاف شخص في شمال سوريا المجاورة.