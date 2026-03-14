ترامب: الإعلام الكاذب يكره نشر التقارير عن نجاح الجيش الأمريكي في مواجهة إيران

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هجوما حادا على وسائل الإعلام على خلفية تغطياتها للحرب الأمريكية ضد إيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن "وسائل الإعلام الكاذبة تكره نشر التقارير عن مدى النجاح الذي حققه الجيش الأمريكي في مواجهة إيران، التي هُزمت تماما وتسعى إلى اتفاق، لكنه ليس اتفاقا يمكنني قبوله! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116225502010036899

وشنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون والبيت الأبيض، أمس الجمعة، هجوما حادا على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، على خلفية تغطيتها للحرب مع إيران، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إنه يتطلع إلى أن يتولى أحد حلفاء الرئيس ترامب إدارة الشبكة الإخبارية.

وخصص هيجسيث جزءا من مؤتمر صحفي بشأن العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران لانتقاد وسائل الإعلام، و"سي إن إن" على وجه الخصوص، داعيا إلى ما وصفه بـ"صحافة وطنية حقيقية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأبدى هيجسيث استياءه من تقرير بثته القناة أشار إلى أن واشنطن ربما قللت من تقدير قدرة إيران على تعطيل حركة النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وقال هيجسيث للصحفيين إن ذلك "سخيف بشكل واضح"، مضيفًا: "كلما اقترب موعد تولي ديفيد إليسون إدارة تلك الشبكة، كان ذلك أفضل".

ويرأس إليسون شركة "باراماونت سكاي دانس"، التي تستعد لإتمام صفقة استحواذ كبيرة على شركة "وارنر براذرز ديسكفري"، المالكة الحالية لشبكة "سي إن إن"، بعد تفوقها على "نتفليكس" في المنافسة على الصفقة.

وتعهد إليسون في وقت سابق بالحفاظ على استقلالية الخط التحريري للشبكة.

ويُعد والده، لاري إليسون، مؤسس شركة "أوراكل" وأحد أثرى رجال العالم، من الممولين الرئيسيين للصفقة، كما يُعرف بأنه من الحلفاء القدامى والداعمين الماليين للرئيس ترامب.

من جهته، انتقد البيت الأبيض أيضا تقرير "سي إن إن" بشأن مضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي لتجارة النفط العالمية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في منشور عبر منصة "إكس" إن "هذا التقرير مزيّف بنسبة 100%".

وأضافت أن "البنتاجون يخطط منذ عقود لاحتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل متهور، وكان ذلك جزءا من خطط إدارة ترامب حتى قبل إطلاق عملية الغضب العارم".