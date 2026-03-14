موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام أوتوهو الكونغولي، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على بطل الكونغو برازفيل في المباراة التي تقام على ملعب ملعب ألفونس ماسامبا ديبات، بالعاصمة الكونغولية برازافيل، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وكان الزمالك قد بلغ الدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته التي ضمت كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، ليواصل مشواره في البطولة القارية بثقة كبيرة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.