باكستان تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط

أكدت باكستان مجددا دعمها لحل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السلمية.

وأعرب عن ذلك المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن اللجنة رقم 1737 حول إيران.

وأكد السفير، أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا المبادئ التوجيهية لتحقيق تسوية تفاوضية لجميع القضايا الخلافية، وفقا لحقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف المعنية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

ودعا عاصم افتخار أحمد، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط وحث جميع الأطراف على إظهار أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار.

وتابع السفير، خلال مناقشات حول اللجنة رقم 1737 التابعة للأمم المتحدة، والتي تشرف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران فيما يتعلق ببرامجها النووية والصاروخية "من الواضح أن الحوار والدبلوماسية والمشاركة البناءة لا تزال هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما. ومع ذلك، فقد تم التخلي عن الدبلوماسية لصالح الوسائل العسكرية".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في شن هجمات في الـ28من فبراير الماضي بالهدف المعلن وهو تدمير قدرات ايران النووية والصاروخية.