كشفت تحريات ضباط مباحث مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ملابسات العثور على جثة شاب ملقى على الطريق العام "بلبيس – الزقازيق" بالقرب من قرية ميت ربيعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب على الطريق العام "بلبيس – الزقازيق" بالقرب من قرية ميت ربيعة.

وتبين من الفحص، أن الجثة لشاب يدعى "محمد ه. إ"، 22 عامًا، ومقيم بمدينة القرين، كما أوضحت أنه كان قد تعرف على شخص يدعى "السيد م"، ونجليه "نور" 25 عامًا و"مصطفى" 18 عامًا، مقيمين بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، وكانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار سويًا من أجل حلم الثراء السريع.

وأضافت التحريات، أنه أثناء قيامهم بالحفر انهارت الحفرة على الشاب، ما أدى إلى وفاته في الحال، وخشية افتضاح أمرهم، قام المتهمون أمس الجمعة بحمل الجثة على دراجة نارية "تروسيكل"، والتخلص منها بإلقائها على طريق بلبيس – الزقازيق بالقرب من قرية ميت ربيعة البيضاء.

وتمكن ضباط المباحث من كشف ملابسات الواقعة خلال ساعات قليلة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1723 إداري مركز بلبيس.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.



